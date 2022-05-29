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Последствия войны. На восстановление памятников культуры нужно миллиарды евро, - Ткаченко

Новина українською →
Киев, Воскресенье 29 мая 2022 17:05
Последствия войны. На восстановление памятников культуры нужно миллиарды евро, - Ткаченко Фото: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабного вторжения России в Украине повреждено более 350 культурных памятников. Стоимость их восстановления может достигать миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко Укринформу.

По его словам, сейчас эксперты проводят учет и расчет будущих расходов. Правительство уже понимает, каким образом будет проводить восстановление памятников, которые были разрушены частично.

Министр не уточнил, о какой сумме убытков сейчас идет речь, но сказал, что она будет достигать миллиарды евро. По его словам, Украина сотрудничает с международными партнерами, которые помогут ей с восстановлением памятников.

"Мы говорим с нашими коллегами, европейскими министрами, о создании большого фонда, чтобы можно было реставрировать памятники нашей культуры. Когда обсчитают, в том числе это будет делаться с нашими международными экспертами, тогда будем говорить", - отметил Ткаченко.

Напомним, в марте во время оккупации в Киевской области российские войска уничтожили церковь 19 века.

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