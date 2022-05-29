Наслідки війни. На відновлення пам'яток культури потрібно мільярди євро, - Ткаченко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні пошкоджено понад 350 культурних пам'яток. Вартість їх відновлення може сягати мільярди євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка Укрінформу .

За його словами, наразі експерти проводять облік та обрахунок майбутніх витрат. Уряд вже розуміє, яким чином буде проводити відновлення пам'яток, які були зруйновані частково.

Міністр не уточнив, про яку суму збитків наразі йдеться, але сказав, що вона сягатиме мільярди євро. За його словами, Україна співпрацює з міжнародними партнерами, які допоможуть їй з відновленням пам'яток.

"Ми говоримо з нашими колегами, європейськими міністрами, про створення великого фонду, щоб можна було реставрувати пам'ятки нашої культури. Коли обрахуємо, у тому числі це буде робитися з нашими міжнародними експертами, тоді будемо говорити", - зазначив Ткаченко.