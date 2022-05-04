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Последствия войны. Трамваев в Харькове больше нет, а метро не заработает еще долгое время

Фото: в Харькове начали демонтаж трамвайных путей (фото facebook.com/v.rysenko)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове из-за постоянных вражеских обстрелов не осталось ни одного уцелевшего трамвая. При этом местные власти утверждают, что метрополитен не заработает еще длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

Отмечается, что сегодня на улице Веснина начался демонтаж трамвайной линии. Местные власти подтвердили, что в этом районе трамваев уже не будет, как и во многих других местах.

"Трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушено депо", - говорится в сообщении.

Однако в горсовете заверили, что реконструкция на улице Веснина была запланирована давно.

"Реконструкция спуска Веснина с расширением проезжей части была запланирована давно, и начало работ стоял в планах на март этого года. Но тут пришел грязный русский солдат, и срок немного сдвинулся. Однако война не является основанием отказываться от планов улучшения транспортной инфраструктуры Харькова", - добавили в горсовете.

Кроме того, в Харькове метрополитен не заработает еще длительное время. В связи с этим осле окончания войны жителей Салтовки проще будет возить в центр автобусами.

"Стоит отметить то, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена. Скажу и то, что, благодаря "усилиям" оккупантов, будут сложности с Салтовской ветке - она поедет намного позже остальных двух", - рассказал начальник департамента по вопросам информации Юрий Сидоренко.

Напомним, недавно Харьков трижды обстреляли из артиллерии и РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.

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