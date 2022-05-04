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Наслідки війни. Трамваїв у Харкові більше немає, а метро не запрацює ще довгий час

Фото: у Харкові почали демонтаж трамвайних колій (facebook.com/v.rysenko)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові через постійні ворожі обстріли не залишилося жодного вцілілого трамвая. При цьому місцева влада стверджує, що метрополітен не запрацює ще тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що сьогодні на вулиці Весніна розпочався демонтаж трамвайної лінії. Місцева влада підтвердила, що у цьому районі трамваїв вже не буде, як і у багатьох інших місцях.

"Трамваїв у Харкові більше немає. Знищено підстанції, які забезпечували їхню роботу. Зруйновано депо", - йдеться у повідомленні.

Проте у міськраді запевнили, що реконструкція на вулиці Весніна була запланована давно.

"Реконструкція узвозу Весніна з розширенням проїжджої частини була запланована давно, і початок робіт стояв у планах на березень цього року. Але тут прийшов брудний російський солдат, і термін трохи зсунувся. Проте війна не є підставою відмовлятися від планів покращення транспортної інфраструктури Харкова", - додали у міськраді.

Крім того, у Харкові метрополітен не запрацює ще тривалий час. У зв'язку з цим після закінчення війни жителів Салтівки простіше возитиме в центр автобусами.

"Варто зазначити те, що після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену. Скажу і те, що, завдяки "зусиллям" окупантів, будуть складнощі із Салтівською гілкою - вона поїде набагато пізніше за решту двох", - розповів начальник департаменту з питань інформації Юрій Сидоренко.

Нагадаємо, нещодавно Харків тричі обстріляли з артилерії і РСЗВ. Постраждали Салтівка, П'ятихатки та район аеропорту.

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