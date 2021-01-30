Последствия снегопадов: движение транспорта ограничено в двух областях

Фото: снег на дорогах (www.dsns.gov.ua)

По состоянию на утро субботы, 30 января, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет. Остается ограниченным движение в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Одесской области ограничено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платонове.

"ГСЧС продолжает расчистку дорожного полотна на участке дороги от с. Генновка в направлении Одесской области. Всего пройдено и расчищено от снега 65 км дорожного полотна. К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1,2 тысяч человек и 950 единиц техники", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 30 января

Днем в Украине снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей с дождем. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. В Приазовье и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/сек. Температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в восточных областях и южной части 2-7 градусов тепла.

В Киевской области небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура 0-2 градусов мороза.

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см).

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.