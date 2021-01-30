Наслідки снігопадів: рух транспорту обмежений в двох областях

Фото: сніг на дорогах (www.dsns.gov.ua)

Станом на ранок суботи, 30 січня, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. Залишається обмеженим рух в Одеській та Миколаївській областях

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Одеській області обмежений рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса - Кучурган.

У Миколаївській області обмежений рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

"ДСНС продовжує розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Геннівка в напрямку Одеської області. Всього пройдено та розчищено від снігу 65 км дорожнього полотна. До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1,2 тисяч осіб та 950 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 30 січня

Вдень в Україні сніг, на Закарпатті, у південних, східних та більшості центральних областей з дощем. На дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця. У Приазов'ї та в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; у східних областях та південній частині 2-7 градусів тепла.

У Київській області невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура 0-2 градусів морозу.

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов. У понеділок, 1 лютого, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см).

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.