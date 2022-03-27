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Последствия санкций. В СНБО подтвердили возвращение гривны на оккупированный Донбасс

Фото: украинская гривна возвращается на оккупированный Донбасс (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) подтверждают планы Российской Федерации вернуть гривневый расчет на оккупированный Донбасс. Это является одним из последствий санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что информация о возможности гривневых расчетов - это не манипуляция, а проявление экономической катастрофы из-за санкций против России.

"Согласно оккупационному плану, за 7-10 дней "власть" ОРДО планировала ввезти рубль и совершить обмен, но для такой операции нужно как минимум 1,5 млрд рублей, а денег РФ не имеет даже на выплату заработной платы солдатам оккупантов. После консультации с российским Минфином было решено использовать гривны на всей территории ОРДЛО, кроме того, другая цель - постепенное изъятие у населения гривневой массы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что население новых захваченных населенных пунктов категорически отказывается от рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе временно вернули расчеты гривной и обязали местный бизнес принимать украинскую валюту.

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