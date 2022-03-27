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Наслідки санкцій. В РНБО підтвердили повернення гривні на окупований Донбас

Фото: українська гривня повертається на окупований Донбас (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) підтверджують плани Російської Федерації повернути гривневий розрахунок на окупований Донбас. Це є одним з наслідків санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

Повідомляється, що інформація про можливість гривневих розрахунків - це не маніпуляція, а прояв економічної катастрофи через санкції проти Росії.

"Згідно з окупаційним планом, за 7-10 днів "влада" ОРДО планувала ввезти рубль і здійснити обмін, але для такої операції треба як мінімум 1,5 млрд рублів, а грошей РФ не має навіть на виплату заробітної плати солдатам окупантів. Після консультації з російським Мінфіном було вирішено використовувати гривні на всій території ОРДЛО, крім того, інша мета - поступове вилучення у населення гривневої маси", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що населення нових захоплених населених пунктів категорично відмовляється від рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі тимчасово повернули розрахунки гривнею і зобов'язали місцевий бізнес приймати українську валюту.

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