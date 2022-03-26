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На оккупированном Донбассе вернули расчеты украинской гривной

Новина українською →
Донбасс, Суббота 26 марта 2022 09:44
На оккупированном Донбассе вернули расчеты украинской гривной Фото: главари "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник (apral ru)
Автор: Александр Мороз

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вернули расчеты украинской гривной. Предполагается, что эта мера будет временной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

В частности, в отдельных районах Донецкой области гривна будет в обращении до 1 июля 2022 года. Местный бизнес обязали принимать украинскую валюту в качестве средства платежа по курсу 2,5 российских рубля за 1 гривну. Данный порядок распространяется также на территории, захваченные после 24 февраля.

Также сообщается, что цены будут указываться в двух валютах. Украинскую гривну обязали принимать и при оплате так называемых "налогов, сборов и госпошлин". При этом запрещаются обменные операции с покупкой и продажей гривны.

Что касается отдельный районов Луганской области, то там данный порядок заработал еще 17 марта и будет действовать до "особого распоряжения".

Отметим, официальный курс Национального банка Украины на 26 марта составляет почти 3 гривны за 10 российских рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Геническе Херсонской области начали раздавать российские рубли.

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