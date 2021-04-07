Наслідки пандемії: тривалість життя впала майже у всіх країнах ЄС
Після спалаху пандемії COVID-19 у минулому році очікувана тривалість життя при народженні впала в переважній більшості держав-членів ЄС, щодо яких наявні дані за 2020 рік. Невелике зростання спостерігалося тільки Данії, Фінляндії та Норвегії.
Про це повідомляє Євростат.
За даними статистичного відомства ЄС, найбільше зниження було зареєстровано в Іспанії (-1,6 року у порівнянні з 2019 роком) і Болгарії (-1,5), за якими слідують Литва, Польща та Румунія (всі -1,4).
Як наголошується в повідомленні, очікувана тривалість життя при народженні в ЄС збільшувалася: офіційна статистика показує, що з 1960-х років очікувана тривалість життя збільшувалася в середньому більш ніж на два роки за десятиліття. Однак останні доступні дані свідчать про те, що в деяких країнах-членах ЄС очікувана тривалість життя в останні роки не змінилася або навіть знизилася.
Нагадаємо, з березня по грудень 2020 року в країнах Європейського союзу зафіксовано на 580 тисяч смертей більше, ніж за той же період у 2016-2019 роках. Дані включають усі випадки смерті, незалежно від їх причин.
Як повідомляло РБК-Україна, очікувана тривалість життя в США у першому півріччя 2020 року скоротилася на один рік. В останній раз таке спостерігалося зниження в роки Другої світової війни, в 1940-ті.