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Наслідки пандемії: тривалість життя впала майже у всіх країнах ЄС

Новость на русском → Брюссель, Середа 07 квітня 2021 16:06
Наслідки пандемії: тривалість життя впала майже у всіх країнах ЄС Фото: тривалість життя в ЄС падає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після спалаху пандемії COVID-19 у минулому році очікувана тривалість життя при народженні впала в переважній більшості держав-членів ЄС, щодо яких наявні дані за 2020 рік. Невелике зростання спостерігалося тільки Данії, Фінляндії та Норвегії.

Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, найбільше зниження було зареєстровано в Іспанії (-1,6 року у порівнянні з 2019 роком) і Болгарії (-1,5), за якими слідують Литва, Польща та Румунія (всі -1,4).

Наслідки пандемії: тривалість життя впала майже у всіх країнах ЄС

Як наголошується в повідомленні, очікувана тривалість життя при народженні в ЄС збільшувалася: офіційна статистика показує, що з 1960-х років очікувана тривалість життя збільшувалася в середньому більш ніж на два роки за десятиліття. Однак останні доступні дані свідчать про те, що в деяких країнах-членах ЄС очікувана тривалість життя в останні роки не змінилася або навіть знизилася.

Нагадаємо, з березня по грудень 2020 року в країнах Європейського союзу зафіксовано на 580 тисяч смертей більше, ніж за той же період у 2016-2019 роках. Дані включають усі випадки смерті, незалежно від їх причин.

Як повідомляло РБК-Україна, очікувана тривалість життя в США у першому півріччя 2020 року скоротилася на один рік. В останній раз таке спостерігалося зниження в роки Другої світової війни, в 1940-ті.

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