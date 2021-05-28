Последствия пандемии: избыточная смертность в ЕС достигла 750 тысяч

По данным статистического ведомства ЕС, после снижения в январе и феврале 2021 года количество смертей в ЕС снова немного увеличилось в марте и апреле, причем в некоторых странах (Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, Польша и Эстония) значительно превысило средний уровень предыдущих лет. В то время как в других странах (Португалия, Дания, Швеция, Финляндия, Кипр) не было зафиксировано избыточной смертности.

В Евростате отмечают, что данные показывают случаи смерти по всем причинам. Международная сопоставимость данных, непосредственно связанных с COVID-19, может быть спорной из-за различных правил классификации причин смерти и проблем с охватом.

В случае пандемии удельная смертность может быть выше по нескольким причинам. В некоторых странах статистика может изначально исключать умерших, у которых официально не был обнаружен коронавирус. Задержки с регистрацией также могут привести к задержкам и ошибкам в данных. Наконец, пандемия с мерами изоляции может отбить у людей охоту обращаться в больницу или к врачу, что затрудняет лечение других заболеваний. Это может косвенно привести к увеличению смертности от причин, отличных от самой пандемии, говорится в сообщении.