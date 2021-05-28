Наслідки пандемії: надмірна смертність в ЄС досягла 750 тисяч

За даними статистичного відомства ЄС, після зниження в січні і лютому 2021 року кількість смертей в ЄС знову трохи збільшилася в березні і квітні, причому в деяких країнах (Чехія, Словаччина, Болгарія, Угорщина, Польща та Естонія) значно перевищила середній рівень попередніх років. У той час як в інших країнах (Португалія, Данія, Швеція, Фінляндія, Кіпр) не було зафіксовано надмірної смертності.

У Євростаті відзначають, що дані показують випадки смерті з усіх причин. Міжнародна порівнянність даних, безпосередньо пов'язаних з COVID-19, може бути спірною через різні правила класифікації причин смерті і проблем з охопленням.

У разі пандемії смертність може бути вище з кількох причин. У деяких країнах статистика може спочатку виключати померлих, у яких офіційно не був виявлений коронавірус. Затримки з реєстрацією також можуть призвести до затримок і помилок в даних. Нарешті, пандемія з заходами ізоляції може відбити у людей полювання звертатися в лікарню або до лікаря, що ускладнює лікування інших захворювань. Це може побічно призвести до збільшення смертності від причин, відмінних від самої пандемії, йдеться в повідомленні.