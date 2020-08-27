Последствия пандемии: почти 70% крупнейших мировых компаний сократят офисные площади

Из-за пандемии COVID-19 планируют сократить офисные площади 69% руководителей крупнейших мировых компаний. Кроме того, 77% респондентов планируют и в дальнейшем развивать использование цифрового инструментария для сотрудничества и коммуникации.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании KPMG.

Также 73% указали, что работа в удаленном формате расширила потенциал привлечения талантов, а 68% заявили, что во время кризиса коммуникация с сотрудниками улучшилась.

Исследование показало, что пандемия обусловила резкое падение уверенности в мировом экономическом развитии, если сравнивать этот показатель с началом года. 32% руководителей в настоящее время демонстрируют меньшую уверенность в мировом экономическом росте, чем было в начале года.

Впрочем, руководители компаний проявляют больше оптимизма в отношении перспектив развития своей страны (45%) и также более уверены в устойчивости своего бизнеса в ближайшие три года. Основной рычаг роста - цифровое ускорение. Поскольку из-за социального дистанцирования торговля все больше ведется через интернет, компаниям приходится переосмысливать, чего хотят клиенты и как им это предоставить: 75% заявляют, что пандемия ускорила создание бесшовного цифрового опыта обслуживания клиентов, а 64% утверждают, что она также ускорила создание новых цифровых бизнес-моделей и источников доходов

В обзоре KPMG CEO Outlook на 2020 год приводится трехлетний прогноз руководителей мирового уровня по предпринимательской деятельности и экономического роста. На первом этапе, в январе и феврале, до того как немало ведущих рынков начали испытывать на себе последствия вызванного пандемией кризиса, КPMG опросила 1300 руководителей. С 6 июля по 5 августа КPMG дополнительно опросила 315 руководителей, чтобы понять, как изменилось мышление руководителя компании во время кризиса. В обоих случаях годовой доход всех респондентов превышает 500 млрд долларов, а годовой доход трети опрошенных компаний превышает 10 млрд долларов.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что к 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшихся в апреле.

Отметим, по данным опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавирус слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.