Наслідки пандемії: майже 70% найбільших світових компаній скоротять офісні площі

Через пандемію COVID-19 планують скоротити офісні площі 69% керівників найбільших світових компаній. Крім того, 77% респондентів планують й надалі розбудовувати використання цифрового інструментарію для співпраці й комунікації.

Про це свідчать дані дослідження компанії KPMG.

Також 73% вказали, що робота у віддаленому форматі розширила потенціал залучення талантів, а 68% заявили, що під час кризи комунікація зі співробітниками покращилася.

Дослідження засвідчило, що пандемія зумовила різке падіння впевненості у світовому економічному розвитку, якщо порівнювати цей показник з початком року. 32% керівників нині демонструють меншу впевненість у світовому економічному зростанні, ніж було на початку року.

Утім, керівники компаній виявляють більше оптимізму щодо перспектив розвитку своєї країни (45%) і також більш впевнені у стійкості свого бізнесу у найближчі три роки. Основний важіль зростання - цифрове прискорення. Оскільки через такий фактор, як соціальне дистанціювання, торгівля все більше ведеться через інтернет, компаніям доводиться переосмислювати, чого хочуть клієнти і як їм це надати: 75% заявляють, що пандемія пришвидшила створення безшовного цифрового досвіду обслуговування клієнтів, а 64% твердить, що вона також пришвидшила створення нових цифрових бізнес-моделей і джерел доходів.

В огляді KPMG CEO Outlook на 2020 рік наводиться трирічний прогноз керівників світового рівня щодо підприємницької діяльності й економічного зростання. На першому етапі, у січні та лютому, до того як чимало провідних ринків почали відчувати на собі наслідки зумовленої пандемією кризи, КPMG опитала 1300 керівників. З 6 липня по 5 серпня КPMG додатково опитала 315 керівників, щоб зрозуміти, як змінилося мислення керівника компанії під час кризи. В обох випадках річний прибуток усіх респондентів перевищує 500 млрд доларів, а річний прибуток третини опитаних компаній перевищує 10 млрд доларів.

Нагадаємо, МВФ розглядає поточну рецесію як гіршу з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% у порівнянні з 3,0%, що прогнозувалися в квітні.

Відзначимо, за даними опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.