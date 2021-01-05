Последствия падения цен: Украина в 2020 году увеличила потребление газа

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

По оперативным данным, потребление природного газа Украиной в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров. Это на 3%, или на 1 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Среди трендов 2020 года, которые повлияли на результаты в Украине, в компании выделили увеличение использования газа генерирующими компаниями при производстве электроэнергии (+164% по сравнению с 2019 годом) и предприятиями химической промышленности (+49%).

"Это следствие снижения цен на голубое топливо в мире и благоприятной конъюнктуры на международных рынках", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена газа для небытовых потребителей Украины составила 5 157,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 21,9% ниже, чем во втором полугодии 2019 года (6 599,3 грн).

Напомним, падение цен привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украине за 11 месяцев 2020 года упал на 36% до 7,177 млрд долларов.