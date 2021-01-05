Наслідки здешевлення енергоносіїв: Україна у 2020 році збільшила споживання газу

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

За оперативними даними, споживання природного газу Україною у 2020 році склало 30,9 млрд кубометрів. Це на 3%, або на 1 млрд кубометрів, більше за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Серед трендів 2020 року, які вплинули на результати в Україні, у компанії виокремили збільшення використання газу генеруючими компаніями при виробництві електроенергії (+164% у порівнянні з 2019 роком) та підприємствами хімічної промисловості (+49%).

"Це наслідок зниження цін на блакитне паливо у світі та сприятливої кон’юнктури на міжнародних ринках", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна газу для непобутових споживачів України склала 5 157,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що на 21,9% нижче, ніж у другому півріччі 2019 року (6 599,3 грн).

Нагадаємо, падіння цін призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за 11 місяців 2020 року впав на 36% до 7,177 млрд доларів.