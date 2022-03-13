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Последствия обстрелов в Василькове. Как выглядят разрушенные кварталы

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Васильков, Воскресенье 13 марта 2022 16:35
Последствия обстрелов в Василькове. Как выглядят разрушенные кварталы Последствия обстрелов в Василькове (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

В пригороде Киева с первых дней войны идут ожесточенные бои. В результате ракетных обстрелов пострадал жилой сектор и гражданское население.

РБК-Украина показывает как выглядит разрушенный город глазами фотографов GettyImages.

Под Киевом продолжаются ожесточенные бои.

Российские войска 12 марта выпустили восемь ракет по Василькову (Киевская область). В результате произошло возгорание на нефтебазе в селе Крячки, местный аэродром полностью уничтожен. Сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют, потому что одна из ракет попала в склад.

Кроме этого существенно пострадал жилой сектор города, разрушены многоквартирные дома, магазины и детские площадки.

Последствия обстрелов в Василькове (фото: GettyImages)

Напомним, 26 февраля российские войска обстреляли Васильков крылатыми и баллистическими ракетами, в результате произошел масштабный пожар на нефтебазе "КЛО", который долго не могли потушить.

Позже местные власти заверяли, что из-за пожара угрозы для жизни и здоровья местных жителей не было.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 18-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины Киевская область Васильков
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