Последствия обстрелов. На подъездах ко Львову задерживаются поезда

В результате ракетных ударов вечером 3 мая на подъездах ко Львову задерживаются поезда. "Укрзализныця" призвала следить за официальными сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что задержаны поезда на подъезде ко Львову. В "Укрзализныце" добавили, что информация обновляется и призвали пассажиров следить за официальными сообщениями и не покидать убежищ во время воздушной тревоги.

"В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой", - говорится в сообщении перевозчика.

Напомним, вечером 3 мая Львовская область подвергалась ракетному удару. В результате часть Львова осталась без электроэнергии.

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