Последствия непогоды: в Украине обесточены более 180 населенных пунктов в пяти областях

В Украине остались без света более 180 населенных пунктов в пяти областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Так, по состоянию на утро, 13 декабря в результате дождя и мокрого снега, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях, а именно:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня, в связи со снегопадами, в горах Карпат отмечаться значительная снеголавинная опасность.
Добавим, в Украине сегодня будут снегопады в западных областях. На севере и в центре прогнозируют дожди.