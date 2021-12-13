UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Последствия непогоды: в Украине обесточены более 180 населенных пунктов в пяти областях

Автор: Мария Кучерявец

В Украине остались без света более 180 населенных пунктов в пяти областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, по состоянию на утро, 13 декабря в результате дождя и мокрого снега, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях, а именно:

  • Львовская - 102,
  • Ивано-Франковска - 61,
  • Закарпатская - 10,
  • Черновицкая - 10,
  • Житомирская - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня, в связи со снегопадами, в горах Карпат отмечаться значительная снеголавинная опасность.

Добавим, в Украине сегодня будут снегопады в западных областях. На севере и в центре прогнозируют дожди.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрЛиния электропередачПогода в Украине