Снегопады на западе, дожди в центре: прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня будут снегопады в западных областях. На севере и в центре прогнозируют дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
В западных областях прогнозируют снегопады в северных и Киевской областях - снег с дождем. В центральных и южных регионах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит:
- на западе днем -3+5, а ночью -3+4,
- на севере днем 0+4, а ночью 0+4,
- на востоке днем 0 + 4, а ночью-1-3,
- на юге днем +6+10, а ночью +4+9,
- в центре днем +2+6, а ночью +2+4.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня мокрый снег и дожди. Днем будет +2+4, и ночью так же.