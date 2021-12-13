Снегопады на западе, дожди в центре: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня будут снегопады в западных областях. На севере и в центре прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

В западных областях прогнозируют снегопады в северных и Киевской областях - снег с дождем. В центральных и южных регионах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит:

на западе днем -3+5, а ночью -3+4,

на севере днем 0+4, а ночью 0+4,

на востоке днем 0 + 4, а ночью-1-3,

на юге днем +6+10, а ночью +4+9,

в центре днем +2+6, а ночью +2+4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня мокрый снег и дожди. Днем будет +2+4, и ночью так же.