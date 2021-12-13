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Снегопады на западе, дожди в центре: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 06:00
Снегопады на западе, дожди в центре: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня будут снегопады в западных областях. На севере и в центре прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях прогнозируют снегопады в северных и Киевской областях - снег с дождем. В центральных и южных регионах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -3+5, а ночью -3+4,
  • на севере днем 0+4, а ночью 0+4,
  • на востоке днем 0 + 4, а ночью-1-3,
  • на юге днем +6+10, а ночью +4+9,
  • в центре днем +2+6, а ночью +2+4.

Снегопады на западе, дожди в центре: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня мокрый снег и дожди. Днем будет +2+4, и ночью так же.

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