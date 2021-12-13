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Наслідки негоди: в Україні знеструмлено понад 180 населених пунктів у п'яти областях

Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні залишилися без світла понад 180 населених пунктів у п'яти областях. Причиною тому є погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, станом на ранок, 13 грудня внаслідок дощу та мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях, а саме:

  • Львівська - 102,
  • Івано-Франківська - 61,
  • Закарпатська - 10,
  • Чернівецька - 10,
  • Житомирська - 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні, у зв’язку зі снігопадами, у горах Карпат відмічатиметься значна снiголавинна небезпека.

Додамо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.

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