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Последствия непогоды: в Украине обесточены более 180 населенных пунктов в пяти областях

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Украина, Понедельник 13 декабря 2021 08:55
Последствия непогоды: в Украине обесточены более 180 населенных пунктов в пяти областях Фото: в Украине обесточены более 180 населенных пунктов в пяти областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине остались без света более 180 населенных пунктов в пяти областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, по состоянию на утро, 13 декабря в результате дождя и мокрого снега, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях, а именно:

  • Львовская - 102,
  • Ивано-Франковска - 61,
  • Закарпатская - 10,
  • Черновицкая - 10,
  • Житомирская - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня, в связи со снегопадами, в горах Карпат отмечаться значительная снеголавинная опасность.

Добавим, в Украине сегодня будут снегопады в западных областях. На севере и в центре прогнозируют дожди.

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