Наслідки негоди: в Україні знеструмлено понад 180 населених пунктів у п'яти областях
Фото: в Україні знеструмлено понад 180 населених пунктів у п'яти областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні залишилися без світла понад 180 населених пунктів у п'яти областях. Причиною тому є погіршення погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Так, станом на ранок, 13 грудня внаслідок дощу та мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях, а саме:
- Львівська - 102,
- Івано-Франківська - 61,
- Закарпатська - 10,
- Чернівецька - 10,
- Житомирська - 4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні, у зв’язку зі снігопадами, у горах Карпат відмічатиметься значна снiголавинна небезпека.
Додамо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.