Из-за последствий урагана в Киеве задерживаются поезда

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Поезда задерживаются в районе станции "Беличи"

Под Киевом из-за последствий урагана задерживаются пригородные поезда, а в результате грозы до сих пор наблюдаются проблемы с электричеством в контактной сети. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Сообщается, что в результате сбоя возле станции "Беличи" задерживаются поезда коростенского направлении. В частности, в сети возникли проблемы с энергоснабжением и не работают устройства автоблокировки. На этом участке скорость поездов не превышает 25 км/ч.

В связи с этим задерживаются пригородные поезда Тетерев - Киев, Киев - Коростень, Киев - Тетерев, Борщаговка - Тетерев, Киев - Ивано-Франковск. Время задержки поездов может быть сокращено в течение рейса.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате урагана в Киеве пострадали четыре человека, еще один погиб в Буче Киевской области. Кроме того, сильный ветер в нескольких областях привел к массовому падению деревьев, а также конструкций.

Отметим, на сегодня по всей стране объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, сегодня на западе, севере и в центре ожидаются дожди с градом и усиление ветра до 20 м/с.