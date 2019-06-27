Через наслідки урагану в Києві затримуються потяги

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Потяги затримуються в районі станції "Біличі"

Під Києвом через наслідки урагану затримуються приміські поїзди, а в результаті грози досі спостерігаються проблеми з електрикою в контактній мережі. Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в результаті збою біля станції "Біличі" затримуються потяги коростенського напрямку. Зокрема, в мережі виникли проблеми з енергопостачанням і не працюють пристрої автоблокування. На цій ділянці швидкість поїздів не перевищує 25 км/ч.

У зв'язку з цим затримуються приміські поїзди Тетерів - Київ, Київ - Коростень, Київ - Тетерів, Борщагівка - Тетерів, Київ - Івано-Франківськ. Час затримки поїздів може бути скорочено протягом рейсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті урагану в Києві постраждали чотири людини, ще одна загинула в Бучі Київської області. Крім того, сильний вітер в декількох областях призвів до масового падіння дерев, а також конструкцій.

Зазначимо, на сьогодні по всій країні оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, сьогодні на заході, півночі і в центрі очікуються дощі з градом та посилення вітру до 20 м/с.