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Из-за непогоды в Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    27.06.2019 - 17:27
Из-за непогоды в Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки в Киеве сковали центр города

Из-за непогоды в Киеве сегодня, 27 июня, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Так, на левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте, на Русановке, Дарницкой площади, Днепровской набережной. Также движение осложнено на Южном мосту, мосту Метро и при выезде на мост Патона со стороны правого берега.

На правом берегу пробки образовались в центральной части столицы, на Набережном шоссе, Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, на Лукьяновке, проспекте Степана Бандеры, ул. Набережно-Луговой и ул. Набережно-Крещатинская.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на Киев обрушился ураган. По данным спасателей, в результате урагана в Киеве пострадали четыре человека. Кроме того, сообщается, что в результате падения дерева в Буче (Киевская область) погиб человек.

ГСЧС сообщила о пострадавших из-за урагана в Киеве На Киев обрушился ураган
Новости Украины Киевпробки
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