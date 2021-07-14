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За последнюю неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за прошлый месяц

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Среда 14 июля 2021 15:03
За последнюю неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за прошлый месяц Фото: в Украине наращивают темпы вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшую неделю, с 5 по 11 июля, было сделано 563 952 прививки от коронавируса. До этого, с 8 июня по 4 июля в Украине сделали 440 614 прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего с начала кампании по вакцинации проведено 3 673 755 прививок.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, темп иммунизации увеличивается шестую неделю подряд.

"Чем быстрее будут темпы вакцинации, тем больше людей мы защитим в том числе и от нового “Дельта”-штамма коронавирус. Украина в полной мере обеспечена вакцинами и они стабильно поступают к нам", - сказал Шмигаль.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 июня, в Украине против COVID-19 вакцинировали 101 246 человек.

Ранее сообщалось, что на сегодня по уровню охвата вакцинации от COVID в Украине лидирует Киев. Сразу за ним идут Киевская и Полтавская области.

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