ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць

Новость на русском →
Середа 14 липня 2021 15:03
За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць Фото: в Україні нарощують темпи вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За минулий тиждень, з 5 по 11 липня, було зроблено 563 952 щеплення від коронавірусу. До цього, з 8 червня по 4 липня в Україні зробили 440 614 щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 3 673 755 щеплень.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, темп імунізації збільшується шостий тиждень поспіль.

"Чим швидшими будуть темпи вакцинації, тим більше людей ми захистимо в тому числі і від нового “Дельта”-штаму коронавірусу. Україна повною мірою забезпечена вакцинами і вони стабільно надходять до нас", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 червня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 101 246 людей.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні за рівнем охоплення вакцинації від COVID в Україні лідирує Київ. Відразу за ним йдуть Київська та Полтавська області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
NEWS
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі