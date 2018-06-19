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За останній тиждень 841 дитина захворіла на кір

НовиниМедицина    19.06.2018 - 22:51
Фото: ілюстративне фото (freepik.es)
Фото: ілюстративне фото (freepik.es)

Всього захворіла 1401 людина

Протягом тижня, з 12 до 19 червня, на кір в Україні захворіла 1401 людина, з них - 841 дитина. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у Facebook.

"За 24-й тиждень 2018 року на кір захворіла 1401 людина (560 дорослих і 841 дитина). Це на 56 випадків більше, аніж минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

 

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 24-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1401 людина...

Опубліковано Центр громадського здоров'я МОЗ України 19 червня 2018 р.

Так, з початку року на кір захворіли 21 894 людини - 8 857 дорослих і 13 037 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3428 людини: 1042 дорослих і 2386 дітей), Закарпатській (всього 2633 людини: 475 дорослих і 2158 дітей), Івано-Франківській (всього 2422 людей: 698 дорослих і 1724 дитини), Одеській (всього 1880 людей: 924 дорослих і 956 дітей), місті Києві (всього 1560 людей: 965 дорослих і 595 дітей) та Чернівецькій (всього 1202 людей: 398 дорослих і 804 дитини) областях.

За цей час від ускладнень кору померло 11 людей: семеро дітей і четверо дорослих.

Нагадаємо, 15 червня 2018 року повідомлялось, що у Чернівецькій області триває спалах кору, за той тиждень захворіло більше людей, ніж за попередній.
 

На кір в Україні за тиждень захворіли понад 1,3 тис. осіб, - МОЗ Кір в Україні: МОЗ вакцинуватиме дорослих за державний кошт
Теги публікації: Кір  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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