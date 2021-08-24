Последняя провинция Афганистана намерена сдаться талибам, - The Telegraph

Последняя неподконтрольная "Талибану" афганская провинция намерена сдаться боевикам. Один из лидеров сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В частности, по словам советника Масуда, повстанцы в Панджшере готовы к переговорам о капитуляции из-за нехватки ресурсов.
"Панджшер не может бороться с талибами, у них превосходящие силы. Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана" опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима", - отметил он.
Он также добавил, что Масуд намерен капитулировать, но "сохранить честь".
Отметим, контроль над провинцией удерживает сын известного успешной борьбой с талибами Ахмада Шаха Масуда.
Напомним, в воскресенье сообщалось, что талибы готовятся к штурму Панджшерской долины и дали Масуду четыре часа на то, чтобы он сдался.
Сам Масуд заявлял, что за исключением Панджшера, разгром в стране носит тотальный характер. На данный момент в провинции находится около 20 военных баз, население региона - около 150 тыс. человек, из которых почти 99% - таджики.