Последняя провинция Афганистана намерена сдаться талибам, - The Telegraph

В частности, по словам советника Масуда, повстанцы в Панджшере готовы к переговорам о капитуляции из-за нехватки ресурсов.

"Панджшер не может бороться с талибами, у них превосходящие силы. Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана" опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима", - отметил он.

Он также добавил, что Масуд намерен капитулировать, но "сохранить честь".

Отметим, контроль над провинцией удерживает сын известного успешной борьбой с талибами Ахмада Шаха Масуда.