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Последняя провинция Афганистана намерена сдаться талибам, - The Telegraph

Автор: РБК-Украина

Последняя неподконтрольная "Талибану" афганская провинция намерена сдаться боевикам. Один из лидеров сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

В частности, по словам советника Масуда, повстанцы в Панджшере готовы к переговорам о капитуляции из-за нехватки ресурсов.

"Панджшер не может бороться с талибами, у них превосходящие силы. Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана" опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима", - отметил он.

Он также добавил, что Масуд намерен капитулировать, но "сохранить честь".

Отметим, контроль над провинцией удерживает сын известного успешной борьбой с талибами Ахмада Шаха Масуда.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что талибы готовятся к штурму Панджшерской долины и дали Масуду четыре часа на то, чтобы он сдался.

Сам Масуд заявлял, что за исключением Панджшера, разгром в стране носит тотальный характер. На данный момент в провинции находится около 20 военных баз, население региона - около 150 тыс. человек, из которых почти 99% - таджики.

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ТалибанАфганистан