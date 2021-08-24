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Остання провінція Афганістану має намір здатися талібам, - The Telegraph

Автор: РБК-Україна

Остання непідконтрольна "Талібану" афганська провінція має намір здатися бойовикам. Один з лідерів опору в Панджшері Ахмад Масуд шукає варіанти врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Зокрема, за словами радника Масуда, повстанці в Панджшері готові до переговорів про капітуляцію через брак ресурсів.

"Панджшер не може боротися з талібами, у них переважаючі сили. Зараз не 80-і або 90-і, у "Талібану" досвідчені бійці. Розклад зараз явно проти Панджшера. Думаю, він протримається два-три місяці, а потім настане зима", - зазначив він.

Він також додав, що Масуд має намір капітулювати, але "зберегти честь".

Зазначимо, контроль над провінцією утримує син відомого успішною боротьбою з талібами Ахмада Шаха Масуда.

Нагадаємо, в неділю повідомлялося, що таліби готуються до штурму Панджшерської долини і дали Масуду чотири години на те, щоб він здався.

Сам Масуд заявляв, що за винятком Панджшера, розгром в країні носить тотальний характер. На даний момент в провінції знаходиться близько 20 військових баз, населення регіону - близько 150 тис. осіб, з яких майже 99% - таджики.

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ТалібанАфганистан