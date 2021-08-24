Остання провінція Афганістану має намір здатися талібам, - The Telegraph

Зокрема, за словами радника Масуда, повстанці в Панджшері готові до переговорів про капітуляцію через брак ресурсів.

"Панджшер не може боротися з талібами, у них переважаючі сили. Зараз не 80-і або 90-і, у "Талібану" досвідчені бійці. Розклад зараз явно проти Панджшера. Думаю, він протримається два-три місяці, а потім настане зима", - зазначив він.

Він також додав, що Масуд має намір капітулювати, але "зберегти честь".

Зазначимо, контроль над провінцією утримує син відомого успішною боротьбою з талібами Ахмада Шаха Масуда.