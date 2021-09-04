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Последний оплот сопротивления: талибы захватили офис губернатора Панджшера

Автор: Артур Родивилов

Движение "Талибан" заявило о захвате офиса губернатора последней неподконтрольной ему провинции Афганистана. Панджшер.был последним оплотом сопротивления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.

По данным издания, боевики движения вторглись в Базарак, столицу Панджшера, и штурмовали офис губернатора региона.

В свою очередь Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что талибы достигли высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, однако были отброшены.

Как отметил официальный представитель Фронта Фахим Дашта, оборона оплота республики "непоколебима".

Напомним, ожесточенные бои за Панджшер начались в ночь на 3 сентября. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, силы сопротивления - об успешном контрнаступлении.

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ТалибанАфганистан