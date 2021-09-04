RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Останній оплот опору: таліби захопили офіс губернатора Панджшера

Автор: Артур Родивилов

Рух "Талібан" заявив про захоплення офісу губернатора останньої непідконтрольної йому провінції Афганістану. Панджшер.був останнім оплотом опору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India.

За даними видання, бойовики руху вдерлися в Базарак, столицю Панджшера, і штурмували офіс губернатора регіону.

Своєю чергою Фронт національного опору Афганістану заявив, що таліби досягли висот Дарбанд на кордоні між провінцією Капіса і Панджшером, проте були відкинуті.

Як зазначив офіційний представник Фронту Фахім Дашта, оборона оплоту Республіки "непохитна".

Нагадаємо, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч проти 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору - про успішний контрнаступ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистан