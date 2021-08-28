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Последний эвакуационный рейс Британии вылетел из Кабула

Автор: Инна Собора

Британия завершила эвакуацию из Афганистана. Сегодня вылетел последний эвакуационный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Рейс предназначен для эвакуации гражданских лиц.

"Последний рейс из Великобритании, предназначенный исключительно для эвакуированных гражданских лиц, вылетел из аэропорта Кабула", - подтвердило министерство обороны.

В то же время сообщается, что британских военнослужащих могут эвакуировать до конца этих выходных.

Ранее стало известно, что британские войска завершат эвакуацию мирных жителей из Афганистана в субботу, 28 августа.

Также сегодня Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек.

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Афганистан