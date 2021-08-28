Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана. Всех вывезти не смогли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"Мы приближаемся к концу эвакуации, которая состоится в течение сегодняшнего дня. А затем необходимо будет вывести наши войска на оставшихся самолетах", - сказал Картер.

По его словам, было несколько очень сложных решений, которые пришлось вынести на месте. "Мы не смогли вывезти всех, и это было душераздирающе", - добавил он.

