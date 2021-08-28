Останній евакуаційний рейс Британії вилетів з Кабула

Британія завершила евакуацію з Афганістану. Сьогодні вилетів останній евакуаційний рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Рейс призначений для евакуації цивільних осіб.
"Останній рейс з Великобританії, призначений виключно для евакуйованих цивільних осіб, вилетів з аеропорту Кабула", - підтвердило міністерство оборони.
У той же час повідомляється, що британських військовослужбовців можуть евакуювати до кінця цих вихідних.
Раніше стало відомо, що британські війська завершать евакуацію мирних жителів з Афганістану в суботу, 28 серпня.
Також Україна евакуювала з Афганістану ще близько 400 людей.