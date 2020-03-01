В последний день зимы на Донбассе ранили троих украинских военных

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всего боевики открывали огонь 19 раз

В течение минувших суток, 29 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.

"Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение",- говорится в сообщении.

В частности, 13 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

два раза рядом с Невельским – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 6 мин, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов – 12 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

два раза в районе населенного пункта Лебединское – с 82-мм минометов – 10 мин, со станковых противотанковых гранатометов - 16 выстрелов, а также зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

трижды рядом с Марьинкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

два раза в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 120 мм – 8 мин, из 82-мм миномета – 6 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским позициям велся снайперский огонь;

недалеко от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел шесть обстрелов наших позиций, а именно:

вблизи Майского – с миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово – из минометов калибра 120 мм – 7 мин и 5 мин – из 82-мм ммномета;

рядом с Крымским – из 120-мм минометов – 12 мин.

С начала этих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм міномету, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 29 февраля боевики совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских военных, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Там ранили двух украинских военных.

РБК-Украина писало, что в феврале 2020 года украинские военные ликвидировали 38 боевиков на Донбассе.