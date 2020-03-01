У останній день зими на Донбасі поранили трьох українських військових

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всього вогонь бойовики відкривали 19 разів

Протягом минулої доби, 29 лютого, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, була відмічена робота снайперської пари.

"Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, 13 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

два рази поруч з Невельським – з міномету калібру 120 мм противник випустив 6 мін, а також вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів – 12 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

два рази в районі населеного пункту Лебединське – з 82-мм мінометів – 10 мін, зі станкових протитанкових гранатометів - 16 пострілів, а також зафіксовано вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

тричі поруч з Мар’їнкою – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 120 мм – 8 мін, з 82-мм міномету – 6 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по нашим позиціям вівся снайперський вогонь;

неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій, а саме:

поблизу Травневого – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

чотири рази неподалік населеного пункту Оріхове – з мінометів калібру 120 мм – 7 мін та 5 мін – з 82-мм міномету;

поруч з Кримським – зі 120-мм мінометів – 12 мін.

З початку цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномету, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 29 лютого бойовики вчинили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій українських військових, які перебувають неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Там поранили двох українських військових.

РБК-Україна писало, що у лютому 2020 року українські військові ліквідували 38 бойовиків на Донбасі.