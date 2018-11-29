За последние три месяца валюту меняли около 15% украинцев

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Валютные операции остаются важным инструментом для граждан Украины

Абсолютное большинство граждан Украины (82%) за последние три месяца не покупали и не продавали валюту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные соцопроса компании Research & Branding Group.

По данным исследования, только 15% опрошенных за последние три месяца совершали валютные операции: 6% - только покупали, 4% - только продавали, 5% - покупали и продавали валюту.

rb.com.ua

Опрос проводился в период с 16 по 26 ноября 2018 года среди 2000 респондентов. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 5,2 п.п. выше, чем в сентябре (32,1%). Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли за месяц с 8,8% до 9,5% годовых. По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли в октябре 2018 года с 10,6% до 11,0% годовых, в валюте остались на уровне 2,4%.

Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%). Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% - не определились в данном вопросе.