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За останні три місяці валюту міняли близько 15% українців

Новини » Фінанси    29.11.2018 - 18:00
За останні три місяці валюту міняли близько 15% українців
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Валютні операції залишаються важливим інструментом для громадян України

Абсолютна більшість громадян України (82%) за останні три місяці не купували і не продавали валюту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соцопитування компанії Research & Branding Group.

За даними дослідження, лише 15% опитаних за останні три місяці здійснювали валютні операції: 6% - тільки купували, 4% - тільки продавали, 5% - купували і продавали валюту.

За останні три місяці валюту міняли близько 15% українців

rb.com.ua

Опитування проводилося в період з 16 по 26 листопада 2018 року серед 2000 респондентів. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 37,3% річних, що на 5,2 п. п. вище, ніж у вересні (32,1%). Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 8,8% до 9,5% річних. За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні зросли в жовтні 2018 року з 10,6% до 11,0% річних, в валюті залишилися на рівні 2,4%.

Нагадаємо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США. За даними дослідження, далі з великим відривом слідує євро (15%) та власне національна валюта - гривня - (12%). Ще 12% українців нині не довіряють жодній з валют, а 16% - не визначилися в цьому питанні.

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