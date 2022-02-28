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За последние сутки уничтожено 200 единиц российской техники, - Арестович

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Понедельник 28 февраля 2022 15:13
За последние сутки уничтожено 200 единиц российской техники, - Арестович Фото: Арестович рассказал о потерях российских военных (acebook.com/assistantschool)
Автор: Людмила Жукова

На пятый день войны в Украине уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Боже мой, знали бы вы как мы их метелим с утра под Киевом! По подтвержденным оценкам к 14.00 (28 февраля) уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса", - сообщил Арестович.

Также он рассказал, что погибших российских военных около трех тысяч.

Отвечая на вопрос о результатах переговоров, он отметил, что не назвал бы это переговорами. По его словам, Киев называет это консультациями.

"До переговоров еще рано. Я думаю, что это первая проба пера. Но будем надеяться, что благоразумие восторжествует, потому что то, что творится. Не так жалко Украину, как российскую армию. Вы не представляете, что здесь происходит с ней", – отметил Алексей Арестович.

Арестович отчитался о ситуации в Украине на 28 февраля

Как мы ранее писали, названы самые уязвимые места российской военной техники.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

После этого Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 дней.

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