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За останню добу знищено 200 одиниць російської техніки, - Арестович

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Понеділок 28 лютого 2022 15:13
За останню добу знищено 200 одиниць російської техніки, - Арестович Фото: Арестович розповів про втрати російських військових (acebook.com/assistantschool)
Автор: Людмила Жукова

На п'ятий день війни в Україні знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника офісу президента України Олексія Арестовича.

"Боже мій, знали б ви як ми їх метелимо з ранку під Києвом! За підтвердженими оцінками до 14.00 (28 лютого) знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь - Житомирська траса", - повідомив Арестович.

Також він розказав, що загиблих російських військових близько трьох тисяч.

Відповідаючи на питання про результати переговорів, він зазначив, що не назвав би це переговорами. За його словами, Київ називає це консультаціями.

"До переговорів ще рано. Я думаю, що це перша проба пера. Але будемо сподіватися, що розсудливість переможе, тому що те, що діється. Не так шкода Україну, як російську армію. Ви не уявляєте, що тут відбувається з нею", – зазначив Олексій Арестович.

Арестович відзвітував про ситуацію в Україні на 28 Лютого

Як ми раніше писали, названо найбільш вразливі місця російської військової техніки.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

Після цього Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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