За последние сутки в Украину вернулись более 13 тыс. граждан, - МИД

По состоянию на 22:00 21 марта после закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане, что на 13,5 тыс. больше статистики предыдущего дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, 152 украинца находятся на карантине за рубежом. Больше всего из них - в Польше (101 человек).

Еще 16 граждан Украины проходят лечение: Германия - 4, Доминиканская Республика - 4, Италия - 2, Польша - 2, ОАЭ - 1, Испания - 1, Нидерланды - 1, Сейшельские острова - 1.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22.00 пятници, 20 марта, за рубежом от коронавируса COVID-19 умерли трое украинцев. Вчера сообщалось о 45 989 эвакуированных.

РБК-Украина писало, что из Испании в Украину рейсом "Аликанте-Киев" вечером 21 марта прибыли 216 граждан Украины после закрытия границ из-за вспышки коронавируса в мире.

Также 21 марта в Украину эвакуационными поездами из Польши вернулись свыше 1150 украинцев.