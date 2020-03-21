Из Испании прибыл самолет с более 200 украинцами

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Экспресс-тесты не показали коронавирус ни у одного из пассажиров

Из Испании в Украину рейсом "Аликанте-Киев" вечером 21 марта прибыли 216 граждан Украины после закрытия границ из-за вспышки коронавирус в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Пограничники и медработники аэропорта "Борисполь" провели украинцам температурный скрининг и отбор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавирус.

"Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, людей с болезнью не выявили. Все граждане Украины пропущены на территорию государства по установленному порядку", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину эвакуационными поездами из Польши вернулись свыше 1150 украинцев на фоне вспышки пандемии коронавируса в мире.

РБК-Украина писало, что 20 марта, из-за пандемии коронавируса из Египта в Украину вернулись 25 237 граждан, среди которых 830 человек находились на карантине в отелях.

Напомним, ожидается, что в субботу, 21 марта, в Украину прибудут 29 авиарейсов с украинцами, которые оказались заблокированы за границей из-за мер противодействия коронавирусу.