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За последние сутки украинская ПВО сбила четыре самолета, три вертолета и один беспилотник

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 01:45
За последние сутки украинская ПВО сбила четыре самолета, три вертолета и один беспилотник Сбитый вертолет РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

Больше всего побед украинские силы ПВО отпраздновали на киевском направлении. Группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников. И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов и одного БПЛА. Дополненные своди от оперативного командования «Север» подтверждают сбитие еще одного российского самолета.

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