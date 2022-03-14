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За останню добу українська ППО збила чотири літаки, три вертольоти і один безпілотник

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Понеділок 14 березня 2022 01:45
За останню добу українська ППО збила чотири літаки, три вертольоти і один безпілотник Збитий вертоліт РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави вражені чотири літаки, три вертольоти і безпілотний літальний апарат окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Найбільше перемог українські сили ППО відсвяткували на київському напрямку. Група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 і Су-25 намагалася завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння з переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

Попередньо зафіксовано три попадання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про поразку трьох вертольотів і одного БПЛА. Доповнені зводи від оперативного командування» Північ " підтверджують збиття ще одного російського літака.

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