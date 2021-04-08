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Последние санкции СНБО могут быть связаны с контрабандой из ОРДЛО

Автор: Ульяна Безпалько, Олег Черныш, Игорь Литвиненко

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции сроком на три года против десятка "топ-контрабандистов" Украины. Эти санкции могут быть связаны с контрабандой табачной продукции из ОРДЛО.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бой с "тенью". Что стоит за последними санкциями СНБО и зачем это Зеленскому".

О контрабанде каких именно товаров тогда не сообщалось. Однако несколько информированных источников РБК-Украина, рассказали, что часть фигурантов санкционного списка якобы связана с контрабандой табачной продукции из ОРДЛО.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что власть "должна поставить точку" в проблеме контрабанды подакцизных товаров с оккупированных территорий. А в середине марта он анонсировал, что на следующее заседание будет вынесен вопрос контрафактной продукции из ОРДЛО.

Борьбу с контрабандой сигарет начали, потому что табачные компании пытались добиться снижения акцизов из-за того, что не выдержали конкуренцию с нелегалами на фоне растущих налогов. По разным оценкам, доля теневого рынка осенью прошлого года доходила до рекордных 10%.

По информации РБК-Украина, примерно полгода назад аналитический центр при СНБО обратился к "табачникам", а позже якобы был предложен компромисс: акцизы снижать никто не будет, но государство перекроет контрафактные потоки, очистив рынок от нелегальной продукции.

Данную информацию официально не подтвердили ни в СНБО, ни в СБУ, но источник РБК-Украина в спецслужбе на условиях анонимности заявил, что действительно, одним из оснований для введения последних санкций стали установленные факты незаконных поставок сигарет из ОРДЛО. То есть формально было выполнено требование закона о привязке санкций к уголовным делам о финансировании терроризма.

При этом ни один из собеседников издания не подтвердил, что вся десятка фигурантов имеет отношение к контрабанде с ОРДЛО или финансированию терроризма. При этом источники, близкие к руководству государства, отметили, что "необходимые доказательства могут быть представлены в будущем".

Напомним, санкции были введены против Вадима Альперина, Виктора Шермана, Александра Чудакова, Александра Кравченко, Владимира Дидуха, Ивана Бокало, Ореста Фирманюка, Юрия Кушнира, Валерия Пересоляка и Александра Еримичука.

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Новости Украины сигаретыконтрабандаОРДЛОСанкции
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