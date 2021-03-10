За последние два года ответственность за незаконные действия понесли менее 1% правоохранителей, - эксперт

По его словам, сегодня за наказанием лиц, допустивших нарушение законодательства, в аппарате МВД никто не отвечает.

"Полное отсутствие ведомственного контроля за нарушителями внутри системы рождает вседозволенность и подрывает устои всего государства. Вспомните убийство на посту милиционера в 2015 году - подозреваемые были задержаны, им предъявили обвинение, после чего… всех отпустили! Когда лица, привлекаемые за тяжкие столь тяжкое преступление, спокойно ходят по улице и работают, в том числе, в госструктурах - это нонсенс", - считает эксперт.

В свою очередь, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский напомнил о кейсе с сервисным Центром МВД Украины в Харьковской области.

По его словам, в ноябре 2020 года журналисты в рамках проводимого расследования смогли получить поддельные автомобильные номера президента Владимира Зеленского, медицинские справки о пригодности к управлению транспортными средствами на имя руководителя полиции Харьковской области генерала полиции Валерия Сокуренко, справку с фотографией председателя СБУ Ивана Баканова и экс-заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова. Причем, без присутствия самих чиновников.

По словам журналиста Игоря Лесева, после выхода в эфир материалов журналистского расследования, группа компаний под руководством Сергея Вакуленко переехала из здания Сервисного центра МВД в другой офис. Никакой ответственности за изготовление фальшивых медицинских справок, поддельных регистрационных номеров автотранспорта и проведение незаконных сделок его купли-продажи, никто из ответственных лиц не понес.

По словам еще одного участника пресс-конференции, экс-военного прокурора Украины Игоря Серкова, пока фигурантам журналистского расследования не предъявлены подозрение в совершении преступления с избранием соответствующей меры пресечения, упомянутые в фильме нарушения являются абстрактными.

"Если сотрудники Сервисных центров и связанные с ними должностные лица ГУНП в Харьковской области, подозреваемые в коррупции и противоправных действиях, не понесут наказания, нет никаких гарантий, что данная схема не найдет своего продолжения уже в самое ближайшее время. Теряется главный принцип - неотвратимости наказания подозреваемых", - считает Серков.