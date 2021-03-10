За останні два роки відповідальність за незаконні дії зазнали менше 1% правоохоронців, - експерт

За його словами, сьогодні за покаранням осіб, які допустили порушення законодавства, в апараті МВС ніхто не відповідає.

"Повна відсутність відомчого контролю за порушниками всередині системи породжує вседозволеність і підриває устої держави. Згадайте вбивство на посаді міліціонера у 2015 році - підозрювані були затримані, їм пред'явили звинувачення, після чого... всіх відпустили! Коли особи, які залучаються за тяжкі такий тяжкий злочин, спокійно ходять по вулиці і працюють, в тому числі в держструктурах - це нонсенс", - вважає експерт.

Своєю чергою, екс-керівник районного управління поліції Києва Денис Ярославський нагадав про кейсі з сервісним Центром МВС України в Харківській області.

За його словами, в листопаді 2020 року журналісти в рамках проведеного розслідування змогли отримати підроблені автомобільні номери президента Володимира Зеленського, медичні довідки про придатність до керування транспортними засобами на ім'я керівника поліції Харківської області генерала поліції Валерія Сокуренко, довідку з фотографією голови СБУ Івана Баканова і екс-заступника глави Офісу президента України Сергія Трофимова Причому, без присутності самих чиновників.

За словами журналіста Ігоря Лесева, після виходу в ефір матеріалів журналістського розслідування, група компаній під керівництвом Сергія Вакуленка переїхала з будівлі Сервісного центру МВС в інший офіс. Ніякої відповідальності за виготовлення фальшивих медичних довідок, підроблених реєстраційних номерів автотранспорту та проведення незаконних угод його купівлі-продажу, ніхто з відповідальних осіб не зазнав.

За словами ще одного учасника прес-конференції, екс-військового прокурора України Ігоря Сєркова, поки що фігурантам журналістського розслідування не висунуто підозру у вчиненні злочину обрання відповідної запобіжного заходу, згадані у фільмі порушення є абстрактними.

"Якщо співробітники Сервісних центрів та пов'язані з ними посадові особи ГУНП в Харківській області, підозрювані у корупції та протиправних діях, не понесуть покарання, немає ніяких гарантій, що дана схема не знайде свого продовження вже найближчим часом. Втрачається головний принцип невідворотності покарання підозрюваних", - вважає Сєрков.