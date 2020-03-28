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За останні дні з Німеччини повернули майже 5 тис. українців, - посол

Новини » Суспільство     28.03.2020 - 02:06
За останні дні з Німеччини повернули майже 5 тис. українців, - посол
Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Всього виконали 25 рейсів

В Україну з Німеччини за останні дні повернулися майже 5 тис. українських громадян після закриття кордонів через пандемію коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Зазначається, що всього було здійснено близько 25 спеціальних авіарейсів.

"Щойно з Берліна провели два спецрейси SkyUp на Київ, один завтрашній вдалося перенести на сьогодні. Загалом українській дипломатії вдалося за останні дні організувати 25(!) авіарейсів для евакуації, якими додому з Німеччини повернулися 4920 співгромадян", - написав Мельник.

РБК-Україна писало, що за добу, 25 березня, в Україну через коронавірус з-за кордону повернулися понад 13 тисяч громадян, з 492 з яких - прибули в Україну спеціальними авіарейсами. Зокрема, 129 українців евакуювали з Італії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що евакуаційні літаки, які вилетіли з інших країн 27 березня, зможуть завершити рейс, незважаючи на закриття кордону в Україні.

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